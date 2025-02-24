Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop İl Özel İdaresi, son 6 günde 11 bin 505 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirdi.

65 iş makinesi ve 132 personelden oluşan ekip, köy yollarında yoğun bir şekilde çalışarak, kapanan yolları yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava koşulları altında yürütülen çalışmalar sırasında, 82 hastanın hastaneye nakli sağlanırken, 40 cenaze için de yol açma işlemi yapıldı. Sinop İl Özel İdaresi, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, köylere ulaşımı kesintisiz hale getirerek, acil sağlık ve defin hizmetlerinin aksamamasını sağlıyor.