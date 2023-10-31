Sinop’un Gerze ve Boyabat ilçelerinde polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 6 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 2 adet payp ele geçirildi. Konuyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gerze ve Boyabat ilçelerinde yapılan şok uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı. Araçların içerisinde bulunan şahısların yapılan üst aramalarında 10 gram metamfetamin maddesi, 10 adet sentetik ecza, 2 adet payp ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.