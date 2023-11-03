Sinop’ta alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde silajlık mısır eken çitçi İsmail Bostan, silajlık mısırın, diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu söyledi. Bostan, “Silajda mısırlarımız çok güzel. Silaj, hayvan için çok değerli bir besin kaynağı. Hayvanların bağırsaklarını çalıştırmak için, süt verimini, besin değerini arttırmak için güzel bir yem bitkisi. Son yıllardan artan maliyetlerden dolayı silajın değeri de arttı. Silajı zamanında yapmak önemli. Bazı çiftçilerimiz silajı sütlek yapıyor. Sütlek yaptığı zaman hiçbir işe yaramaz. Silajın peynir kıvamını alması lazım. Silajın kalitesini arttırmak için zamanında yapılması gerekiyor. Bizim silajımızın kalitesi çok güzel. Boyu, başı, kellesi çok güzel. Silaja iyi bakıldığı zaman 1 dönüm yerden yaklaşık 5 ton verim alınıyor, yeter ki gübresi ve bakımı iyi olsun. Benim 10 dönüm yerim vardı. Yaklaşık 50 ton silaj aldım" dedi.

Yabani hayvanlardan yakınan İsmail Bostan, "Bir de köyde domuzlardan çok zararımız var. Domuzlar tarlalarımıza çok zarar verdi. Biz elektrikli çit çektik, domuzdan bir zararımız olmadı. Fakat çekmeyenlerin çok büyük zararı var. İlgili müdürlüklerin bu yabani hayvanlara karşı önlem almaları gerekir. Çünkü ayılar da mahallenin köylerini bastı artık. Bazı arkadaşlarımızın meyve ağaçlarına çok zarar verdi” ifadelerine yer verdi.