Sinop’un Zeytinlik mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Sinop Belediyesi tarafından Sis Düdüğü mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Sinop Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Adem Şahin, deforme olan yollarda da iyileştirme yaptıklarını belirterek, “Zeytinlik mahallemizde asfalt olan yerlere yama yapıyoruz. Bozuk olan yerlerin üzerinden geçiyoruz. Sinop Belediyesi her zaman mahalle muhtarlarının yanında. Bozuk olan yolları sırayla onara onara gidiyoruz. Şuanda sıcak asfalt yapıyoruz. Sinop’a gelen yabancılar adanın etrafını turladığı için ve genelde ihtiyaç olduğundan dolayı sıcak asfalt çalışmamızı yapıyoruz" dedi.