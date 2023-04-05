Sinop Valiliği tarafından, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim için güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçim sürecinde uyulması gereken mevzuat ile seçim gününde alınacak tedbirler anlatıldı.

Sinop Valiliği toplantı salonunda Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Seçim sürecinde uyulması gereken mevzuat ile seçim gününde alınacak tedbirleri aktaran Vali Yardımcısı Şahin, bu süreçte farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini, basın kuruluşları ile kurumlar arası iletişimin sağlanmasını, sürecin sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesini istediklerini belirtti.

Ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi personeli tarafından, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla alınan ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.