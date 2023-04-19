Sinop’ta Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca havanın yağışlı geçeceği, sıcaklıkların bölge genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre, arife günü ile Ramazan Bayramı’nda Sinop ve çevre illerde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise bölge genelinde azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Arife günü bölgemizde havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Bayram boyunca bölgede havanın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ile yıldırım düşmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.