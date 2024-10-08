Sinop’ta polisin "dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, film gibi bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Sinop’ta dün akşam film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, il merkezinde durumundan şüphelendikleri 34 CPT 540 plakalı otomobili süren Barış Can Şahin’i durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uğur Mumcu Meydanı’nda başlayan kovalamaca, Sabahattin Ali Parkı’nda polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.