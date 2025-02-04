Sinop’ta polis ekiplerince "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 34 ekip, 96 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında, 442 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 103 servis aracı denetlendi. 25 metruk bina, 109 iş yeri ve 41 park-bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca 4 servis aracına idari para cezası uygulandı.