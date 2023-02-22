Sinop’ta dün gece planlı kesilen su sorunu için, Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sinop’ta dün gece planlı kesilen su sorunu için, Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sinop’un Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Akliman mevkiinde bulunan ishale hattındaki arıza Sinop Belediyesi ekiplerince tespit edilerek onarım çalışmalarına başlandı.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmamız programlı bir şekilde yürütülüyor. Erfelek ishale hattında bir arızamız vardı. Şuanda mevcut akan hazır depolarımızdan su geliyor. Biz suyu dün gece 00.00’da programlı olarak kestik. Şuanda ishale hattından şehir merkezindeki depolarımıza su gelmiyor. Vatandaşlarımız mevcut suyu kullanıyorlar. Bunlar olunca da tabi su kesintisi biraz daha uzun süreli hissedilmedi. Tahminim 3,4 saat içerisinde bu arızayı gidereceğiz. Tahminen su sabah saat 03.00, 04.00 gibi depoya dökülecek. Şuan da su borusu çelik boru olduğu için kaynak yapıyoruz. Arızamızın bulunduğu bölge Sinop’un sıfır noktası olduğu için sağlı ve sollu su geldiği için boruda kaynak yapma işlemimiz biraz uzun sürüyor" dedi.