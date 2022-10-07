Erfelek Belediyesi’nden yapılan açıklamada çöplerin doğaya bırakılmamasının önemi vurgulanarak cam, metal, plastik ve kâğıt gibi atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılması gerektiği kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan ‘deniz çöpleri il eylem uygulaması’ genelgesi çerçevesinde Erfelek’e bağlı Karacaköy bölgesindeki 2 kilometrelik sahilde plaj temizliği yapıldı. Toplanan çöpler Sıfır Atık Projesi’nde değerlendirildi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde belediye personelleri ‘deniz çöpleri il eylem uygulaması’ çerçevesinde plaj temizliği gerçekleştirdi. Toplanan çöpler ise Sıfır Atık Projesi’nde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

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