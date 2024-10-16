Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sinop’ta Özelim" projesi kapsamında sportif ve sosyal etkinliklerin açılış programı Sinop Gazi Çelebi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

"Sinop’ta Özelim" projesi, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu artırmak ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla önemli adımlar attı. Açılış programında özel gereksinimli bireyler, çeşitli spor etkinliklerine katılarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte açılışında pasta kesildikten sonra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, özel gereksinimli bireylerle tenis ve badminton oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir, Sinop Emniyet Müdürü Sibel Kılıçarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç katıldı.