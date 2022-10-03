Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Büyük Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.G. hâkimiyetindeki 57 AK 840 plakalı otomobil ile E.A.A. hâkimiyetindeki 57 AT 968 plakalı motosiklet dörtyol geçişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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