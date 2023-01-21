Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Z.Ö. hakimiyetindeki 57 AH 702 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi’nden Gümüş Sokak istikametine girmek için sola dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen A.Y. hakimiyetindeki 57 ABH 483 plakalı kurye motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.