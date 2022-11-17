Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.’nin (64) kullandığı 06 YP 234 plakalı otomobil, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmekte olan 52 yaşındaki A.A.’ya çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

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