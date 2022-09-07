Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Otogarı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D.’nin kullandığı 57 KD 257 plakalı otomobil 25 yaşındaki Cansu S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel Vakıf Okulları Fen ve Anadolu Lisesi 12 Eylül’de açılıyor

Özel Vakıf Okulları Fen ve Anadolu Lisesi 12 Eylül’de açılıyor

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