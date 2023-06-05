Sinop’ta otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop’un Yalıkent ilçesi Samsun-Sinop Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin S. idaresindeki 57 AAE 120 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Metin S. ve araç içinde bulunan Melahat S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.