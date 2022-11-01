Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobil ile odun yüklü traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobil ile odun yüklü traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Boyabat ilçesi Üzümlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 57 DV 244 plakalı römorkunda odun yüklü traktör ile Lütfü Y. yönetimindeki 57 AAG 548 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerken traktör ise yol üzerinde yan devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Lütfü Y. (56) ile Kenan Ö. (74), Mustafa Ö.(62), Yaşar B.(64) ve Necmiye B.(62) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.