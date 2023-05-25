Sinop’un Boyabat ilçesinde virajı alamayan otomobil su dolu çeltik tarlasına uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.30 sıralarında Boyabat’a bağlı Kayaboğazı köyü mevkisinde meydana geldi. 57 ADM 346 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki su dolu çeltik tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.