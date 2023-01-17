Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.S., 57 AH 540 plakalı otomobilini apartmanın girişine park etmeye çalıştığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek istinat duvarı boşluğuna düştü. Otomobilde bulunan şoför ile yolcu R.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla düştüğü boşluktan çıkarıldı.

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