Sinop’un Ayancık ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat: 17.00 sıralarında Ayancık - Sinop karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi.
H.Ö. idaresindeki 55 EH plakalı otomobil, Sinop’tan Ayancık ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan A.Ö. ve S.A. yaralandı. Yaralılar, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.