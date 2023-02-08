Sinop’un Gerze ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin çantasından 27 gram bonzai ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli yolcu gözaltına alındı.

Sinop’un Gerze ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin çantasından 27 gram bonzai ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde bir otobüs firmasında seyahat eden bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Gerze ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan otobüste kimlik kontrolü yapılarak önce şüpheli S.M.’yi tespit eden ekipler, şahsın üzerinde ve çantasında arama yaptı. Yolcunun otobüste taşıdığı çantasından 27 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 1 tabanca, 2 cep telefonu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüpheli S.M. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.