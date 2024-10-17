Sinop’un Boyabat ilçesindeki Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Fatih Dursun’un hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatür, "dünya birinciliği" ödülüne layık görüldü.

Sinop Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Fatih Dursun, hayvan haklarına dikkati çektiği karikatürüyle Belçika’da bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması’na başvurdu. Burada jüri üyelerince yapılan değerlendirmede Dursun’un karikatürü yüzlerce eseri geride bırakarak dünya birincisi seçildi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, yirmi beş yıldır görev yaptığı okulunda bugüne kadar öğrencilerinin sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını açıkladı. Ayrancıoğlu, öğrencileri Fatih’in ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Okul müdürü İlhan Özkan da öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.