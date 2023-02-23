Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop’ta 2021 yılında ölüm sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 12,6 artarak 2 bin 770 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop’ta 2021 yılında ölüm sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 12,6 artarak 2 bin 770 oldu.

TÜİK Başkanlığı, Türkiye genelinde ölüm sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, Sinop’ta 2020 yılında 2 bin 458 olan ölüm sayısı, 2021 yılında yüzde 12,6 artarak 2 bin 770’e yükseldi. Sinop’ta 2021 yılında ölen kişilerin bin 513’ünü erkekler, bin 257’sini ise kadınlar oluşturdu. Buna göre 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54’ünü erkekler, yüzde 46’sını ise kadınlar oluşturdu.

Sinop’ta kaba ölüm hızı 2020 yılında binde 11,3 iken, 2021 yılında binde 12,7’ye yükseldi. Bebek ölüm hızı ise 2020 yılında binde 8,2 iken, 2021’de binde 9,3 olarak kaydedildi. Beş yaş altı ölümler ise 2020 yılında binde 10,1, 2021 yılında binde 11,3 oldu.