Sinop sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Sinop sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Bülent Ecevit Caddesi’nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya yakın mesafede ölü yunus balığı fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.

Öte yandan, Sinop’ta geçen yıl birçok ölü yunusu sahile vurmuş ve yapılan incelemede yunusların balıkçı ağlarına takılarak boğuldukları tespit edilmişti.