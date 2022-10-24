Sinop’ta bir okula merkezi sistem doğal gaz havalandırma borusu takmaya çalışan 2 işçi, yüksekten düşerek yaralandı.

Sinop’ta bir okula merkezi sistem doğal gaz havalandırma borusu takmaya çalışan 2 işçi, yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, Osmaniye İlkokulunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul için merkezi sistem doğal gaz havalandırma borusu takmaya çalışan özel şirket işçileri Ö.G ve H.A., çıktıkları merdivenden dengelerini kaybetmeleri sonucu düşerek yaralandı. Okul görevlileri tarafından 112’ye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.