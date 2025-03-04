Sinop’un Erfelek ilçesinde polis ekipleri tarafından okul müdürleri ve servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Erfelek Belediye Sinema ve Konferans Salonu’nda, Erfelek Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personellerince, taşımalı eğitim kapsamında okul müdürleri ve servis şoförlerine, temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik sistemi ve güvenliği, trafikte diğer önemli hususlar konularında bilgilendirme yapıldı.