Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sinop Hükümet meydanı Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan kutlamalar, Sinop Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci tarafından yapıldı. Daha sonra emekli öğretmenler ve öğretmen adayları adına konuşmalar yapıldı. Video gösteriminin ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. "Dünden Bugüne Öğretmen" temalı müzik ve şiir dinletisi ile devam eden program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere meslekte şeref belgeleri takdim edilmesi ile sona erdi.

Programa, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, İl protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.