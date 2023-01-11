Sinop’ta fırıncıların ürettiği 200 gramlık ekmekler 4 liradan satılırken, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 230 gramlık somon ekmekler kurulan satış noktasında 3,5 liradan halka satılıyor.

Sinop’ta fırıncıların ürettiği 200 gramlık ekmekler 4 liradan satılırken, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 230 gramlık somon ekmekler kurulan satış noktasında 3,5 liradan halka satılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik başlatılan projeyle Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kurulan fırında günde 4 bin 500’den fazla ekmek üretiyor. Hazırlanan ekmekler, kurumlar başta olmak üzere taşımalı eğitim gören öğrencilere de verilirken, geçen hafta yapılan açılışın ardından somon ekmek üretimine de başladı. Fırınlar 200 gramlık ekmeği 4 TL’den satışa sunarken, öğrencilerin ürettiği 230 gramlık ekmekler ise Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bahçesinde kurulan satış noktasında 3,5 TL’den satılıyor.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Çalmaz, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin fırıncılık ve ekmek üretimi derslerini uygulamalı olarak görmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla kurulduğunu vurguladı. Kullandıkları makinelerin de Bursa’daki bir okulun ürettiğini söyleyen Çalmaz, “Tam entegre bir ekmek fırını burası. Öğrencilerimiz ekmek yapmayı öğrenmekte ve ürettikleri ekmekleri taşımalı eğitimde, pansiyonlarda olan öğrencilerimiz tüketmekteler. Kendi öğrencilerimiz başka öğrencilerin ekmeklerini burada üretmekteler. Günlük yaklaşık 4 bin tane roll ekmek üretiyoruz, 500 tane de normal somon ekmek üretiyoruz. Somon ekmekler de ilimizin merkezinde bulunan Öğretmenevi aracılığıyla halkımıza ulaştırılmakta. Burada çalışan öğrencilerimiz aylık bin 500 TL’ye yakın maaş almakta, oluşan katma değer sayesinde de öğrencilerimiz hem çalışmakta, hem ekmek üretimini ve fırıncılık mesleğini burada öğrenmekteler” diye konuştu.

Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Şen, uygulamanın amacının hem halka hizmet vermek hem de meslek lisesi öğrencilerinin üretimine destek olmak olduğunu kaydetti. Uygulamanın henüz yeni başladığını söyleyen Şen, “Vatandaşımızın ilgisini çekmiş durumda, biraz daha uygun fiyata katkısız ekmek sunuyoruz insanlara. Umuyoruz ileriki günlerde uygulama daha fazla talep görür. İnsanlarımız şu anda böyle bir hizmeti şehir merkezinde sunmamızdan memnunlar” şeklinde konuştu.

Yiyecek içecek bölümü 12. sınıf öğrencisi Elanur Çetin, “Burada ekmek yapmanın tüm aşamalarını öğreniyoruz” dedi.

12. sınıf öğrencisi Yasin Emre Taşçı ise “Burada ustalarımızla beraber ekmek yapıyoruz, okulumuza ekmek üretiyoruz. Burada çalışmaktan mutluyum. İleride aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum. Ekmek fırın bilgim de olduğu için yine bu işleri de yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Öğretmenevi satış noktasından ekmek alan Aydın Surat, günlük ekmeğimi daha ekonomik olarak aldığını belirterek, üretimin olduğu yerde başarı, huzur ve mutluluk olduğunu söyledi.

Ramazan Özcan da üretim yapan öğrencilere ve okula teşekkür ederek sağladıkları hizmetten dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.