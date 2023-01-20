Sinop’ta öğrenciler tüm Türkiye’de olduğu gibi karne heyecanı yaşadı. Karnesini Sinop Valisi’nin elinden alan miniklerin çoğunluğu, gelecekte olmak istediği meslek sorusuna vali olma hayali kurduğunu söyledi.

Sinop’ta öğrenciler tüm Türkiye’de olduğu gibi karne heyecanı yaşadı. Karnesini Sinop Valisi’nin elinden alan miniklerin çoğunluğu, gelecekte olmak istediği meslek sorusuna vali olma hayali kurduğunu söyledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermesiyle Sinop genelinde 31 bin 532 öğrenci karnesini aldı. Korucuk İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere ise karnelerini Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu verdi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencilerin eski dönemlere göre çok şanslı olduğunu kaydederek güzel bir eğitim altyapısında okuduklarını söyledi. Karaömeroğlu, “Okullarımızda her türlü teknolojik imkan, fiziksel imkan mevcut. Bugün de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk karne töreni nedeniyle beraberiz. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi dinlenmelerini, eğlenmelerini istiyoruz. Ama önce sağlıklarına duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. 2022-2023 yılının ilk karne töreni hayırlı olsun. İnşallah dinlenerek büyük bir coşkuyla çocuklarımızı 15 gün sonra tekrar bekliyoruz” diye konuştu.

Sınıflarda çok sayıda öğrencinin vali olma hayali olduğunu duyan Vali Karaömeroğlu, "Gayet güzel bir şey, demek ki valinin çok önde olduğunu görüyorlar ki vali olmak istiyorlar, seviyorlar duyuyorlar. İnsanlar en çok gördükleri kişiyi rol model almak isterler, o açıdan çocuklarımıza böyle bir model olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Eğitim öğretim yılının ikinci yılının 6 Şubat’ta başlayacağı ve 16 Haziran’da sona ereceği belirtildi.