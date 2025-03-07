Sinop’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik kooperatifçilik ve dayanışma kültürünü anlatmak amacıyla bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sinop Merkez Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda, İl Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan tarafından verilen seminerde, öğrencilere kooperatifçiliğin önemi, dayanışma ruhu ve iş birliği kültürünün bireysel ve toplumsal faydaları üzerine bilgilendirme yapıldı.

Programa, Emir Gazi Tayboğa Ticaret Meslek Lisesi, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu yönetici ve öğrencileri katıldı.

Seminere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Süleyman Özkan ve Fahri Okur da katılarak, eğitimin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan kooperatifçilik bilincini genç yaşta kazandırmak, dayanışma kültürünü güçlendirmek ve öğrencileri bilinçlendirmek adına yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.