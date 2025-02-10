Sinop’ta başlatılan "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Projenin ilk etabında meslek ustaları, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Yetenek Atölyesi’nde gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, tamirci ustası Halil Fidan ve rektefe ustası Ali Topal ile bir araya gelerek ustaların iş hayatlarındaki tecrübelerinden faydalandı.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan sevginin ve disiplinli çalışmanın başarıya giden yol olduğunu vurgulayarak, "Kim çalışırsa, alın teri ve akıl teri dökerse, disiplinli ve özverili şekilde çalışırsa gerek şahıs yaşamımızda gerekse ailevi yaşamımızda gerekse toplumsal yaşamımızda hep başımız dik, göğsümüz ileride olur. Bakın burada ustalarımız diyor ki; para öncelimiz olmadı. Önce mesleğimde, sevdiğim işte en iyisi olmaya çalıştım. Zaten iş benim oldu. İşi yaptıktan sonraki ücret beni buldu. Bu meslek annemden, babamdan miras kalmadı. Disiplinli, özverili çalışarak, acele etmeyerek bu akıla sahip oldum diyor. Bu ustaların yeteneklerini, babalarınızın mirası da olsa satın alamazsınız. Bir emek, yolculuk, meşakkat, alın teri lazım. Sonrası kendinizin efendisi oluyorsunuz. Hiç kimseye boğun eğmeden kendinizin efendisi olun diyor ustalarımız. Ama kendileri şuna karar vermişler; neyi sevdiklerini biliyorlar. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Birileri zorla akıllarına fikir sokmamış. Yeteneklerini keşfetmişler. Şu anda da çok mutluklar. Para onlar için sorun değil. Para tabii ki önemli. Önemsiz demiyoruz. Ama biliyorlar ki bu fedakarlığın sonucunda mutluluk vardır. Ben kendilerini topluma olan katkılarından, onurlu ve şahsiyetli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

35 yıldır tamircilik yapan Halil Fidan, meslek hayatına nasıl başladığını ve bugüne nasıl geldiğini paylaştı. Fidan, "İlkokul 5’ten sonra babam ’okuyacak mısın yoksa çalışacak mısın’ diye sordu. ’Çalışacağım’ dedim. Babam aldı beni ustanın yanına getirdi. ’Eti senin, kemiği benim’ dedi. Yaklaşık 35 yıldır bu işle devam ediyoruz. Çıraklık kalfalık, ustalık. Şu anda kendi iş yerim var. Yanımda 4 çalışanım var. Ticari araçlara bakıyorum. 22 senedir Sinop’tayım. İyi ki bu mesleğe başlamışım" diye konuştu.

1994 yılından bu yana mesleğini sürdürdüğünü belirten rektefe ustası Ali Topal ise "Babam okumamı çok istiyordu. Endüstri lisesine gittim. Lise 1’de okulu bıraktım. Çalışmaya başladım. Bir dönem bırakıp elektrik santraline girdim. Bunu söylüyorum çünkü bu meslekten hala daha para kazanıyordum. Mesleğim sayesinde çalışabildim. İyi bir ustaysanız size iş kurar. Ben 35 senedir bu mesleğin ekmeğini yiyorum" ifadelerini kullandı.