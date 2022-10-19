Sinop’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi, etkinlikler devamında makam ziyaretleri yapıldı.
Sinop’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi, etkinlikler devamında makam ziyaretleri yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Sinop Muhtarlar Derneği’nce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından törende muhtarlara iletilen mesajlar okundu.
Çelenk törenine Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, Muhtarlar Derneği üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Etkinlikler Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı’nda makam ziyaretleriyle devam etti.
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