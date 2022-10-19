Etkinlikler Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı’nda makam ziyaretleriyle devam etti.

Çelenk törenine Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, Muhtarlar Derneği üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Sinop Muhtarlar Derneği’nce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından törende muhtarlara iletilen mesajlar okundu.

Sinop’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi, etkinlikler devamında makam ziyaretleri yapıldı.

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