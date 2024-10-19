Sinop’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Ardından Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Biz muhtarlar, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturarak halkımızın taleplerini devlete, devletimizin taleplerini ise halka taşımak gibi önemli bir görev üstlenmiş bulunuyoruz” dedi.

Sinop Hükümet Meydanı’nda düzenlenen törene Sinop Vali Yardımcıları Ali Osman Bulat, Abdullah Yüksel, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç mahalle ve köylerin muhtarları katıldı.