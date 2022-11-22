Mübadelenin 100. yılında Sinop’ta düzenlenmesi planlanan proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, düzenlenen projenin göç yollarında iki milletin çektiği acıların anlaşılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Mübadelenin 100. yılında Sinop’ta düzenlenmesi planlanan proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, düzenlenen projenin göç yollarında iki milletin çektiği acıların anlaşılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği tarafından hazırlanan “Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi. Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısı açılışında yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.

“Denize çelenk ve karanfil bırakılması çok anlamlı”

Programda konuşan Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, hazırlanan projenin Balkanlar’dan ve Rumeli’den göç yollarına düşen iki milletin çektiği acıların anlaşılmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Vali Yardımcısı Deniz, “Bu iki ulusun, iki milletin, iki dilin birbirleriyle olan değişimlerinden sonra aslen acıların yarıştırılmaması gerektiğini, acıların dilinin, dininin olmaması gerektiğini, kapsayıcı kuşatıcı bir anlayışla karşılamamız gerektiğinin anması olacak. Denize çelenk ve karanfil bırakılması çok anlamlı, yolda muhacirlerin gelirlerken ölen insanların denize atılması gerektiği, cesedin kokmaması ve diğerlerinin etkilenmemesi için bu yöntemin kullanıldığını biliyoruz. Bu anlamda çok değerli bir etkinlik, değerli bir anma olacak” diye konuştu.

“Anlaşma gereği ölenler denize atılıyordu”

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yaşanan ve büyük kayıplara sebep olan göç konusu ile ilgili konuşan Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği Başkanı Kenan Aral, “Mübadele 1923-24 yıllarında başladı. Tabi o zamanlarda hijyen, ulaşım şartları uzun ve ani olan bir göç. Bundan dolayı yollarda seyahatler 10-15 gün sürüyordu. Anlaşma gereği ölenler denize atılıyordu. Derneğimiz, 2023 yılında mübadelenin 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapmak için bir proje sunduk, projemizin adı ‘Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz" dedi.

2023 yılında anma projesi çerçevesinde denize çelenk ve karanfil bırakılması, panel, Balkan ve Rumeli lezzetlerinin tanıtılması ile 100. Yıl Mübadele Hatıra Ormanı yapılacağını belirten Aral, “2023 yılında mübadelemizin ve Cumhuriyet’imizin 100. Yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Derneği üyeleri katıldı.