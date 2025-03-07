Sinop’ta Dünya Kadınlar Günü’ne özel "Mozaik Sergisi" açıldı.

Sinop Arkeoloji Müzesi’nde Sanatçı Dilek Türk ve öğrencilerinin emekleriyle hazırlanan "Mozaik Sergisi" açılış programına, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Dilek Türk, "Burada yaklaşık 30 sanatçı arkadaşım var. Küçük ama etkisi büyük bir atölyeyiz. Yaklaşık 10 yıllık bir atölyeyiz. Cam mozaik ağırlıklı çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı Türkiye’nin birçok şehrinde, bazen de yurtdışında sergilemek istiyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Çünkü sanatın paylaştıkça değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Mozaik sanatı çok eski bir sanat biliyorsunuz. Bizler, müzelerde sergilediğimiz bu eserlerin daha görünür olmasını ve şehrin estetiğine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel ağırlandık, herkes çok yardımcı oldu. Bu sene Sinop’tayız. Bakalım önümüzdeki yıl nerede olacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Serginin açılışına katılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Şöyle bir düşünelim. Kadın olmasaydı ne durumda olurduk? Her zaman söylüyoruz, güzellik her zaman kadının ortaya koyduğu bir eser. O ince ruh, o nezaket kadında var. O kadın dünyayı güzelleştiriyor, tabiata destek veriyor. Şu anda sanatın, medeniyetin başından bu tarihe kadar Sinop’tan ulaşabildiğimiz objelerin bulunduğu bir mekandayız. Bunun içerisinde kadınlarımız var. Erkekler de var tabii ki ama büyük ihtimalle bu eserlerin arkasındaki insanlar hep güzellik arayışında oldular. Tabiatı kopya etmeye çalıştılar. Tabiattan sonra, tabiat kadar güzel olan kadının o içindeki estetiği, güzelliği yakalamaya çalıştılar. Şu anda Dilek Türk hocamız ve 30 öğrencisi buraya bize destek vermek için, insanlığın medeniyet yürüyüşüne katkı vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın günün tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Açılışın ardından sergiyi büyük bir ilgiyle gezen protokol üyeleri ve katılımcılar sergide yer alan fotoğraflarla ilgili Dilek Türk ve öğrencileri tarafından bilgilendirildi.