Sinop’ta otobüse çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü motosikletten düştü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü B.D.’nin kullandığı 06 ENK 675 plakalı motosiklet, otogar istikametinden Sinop istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre otogardan çıkan bir otobüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücü motosikletten düşerken, motosiklet ise sürücüsüz olarak yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra bir kaldırıma çarparak durdu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D’nin kendi imkanları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.