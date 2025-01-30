Sinop’ta İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade ve hastanelerin MHRS birim sorumluları katıldı.

Toplantıda, MHRS sisteminin etkinliği, hasta randevu süreçlerinin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması konuları ele alındı. Ayrıca, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin sağlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.