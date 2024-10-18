Sinop’ta meslek lisesi öğrencilerine yönelik girişimcilik eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop’ta mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle girişimcilik eğitimi düzenlendi. Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Eğitim kapsamında öğrencilere, “vergi ve sicil kaydı, sosyal güvenlik işlemleri, hazine destekli krediler ve KOSGEB destekleri” gibi önemli konularda bilgiler verildi.

Programda konuşan Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat ise girişimcilik kavramının herkesin kendi durumuna göre farklı algılanabileceğini belirtti. Girişimciliğin yalnızca büyük yatırımlara dayalı olmadığını vurgulayan Bulat, “Girişimcilik Türkiye’de ve dünyada herkesin kendi durumuna göre algıladığı bir kavram. Girişimcilik denildiğinde aklımıza neler geliyor? Hemen bir yenilik, teknolojiye yönelik yüksek yatırımlar gerektiren bir şey olarak algılayabiliyoruz. Benim kafamdaki girişimcilik şudur; üç tane hayvan alarak ondan et ve süt üretmek de bir girişimciliktir. Yeni bir buluş elde edip çok yüksek yatırımlar yapmak da bir girişimciliktir. Buradaki fark ne? Herkes kapasitesine göre, coğrafyasına göre bir girişim yapıyor. Burada önemli olan, kendi kapasiteni kullanmak” dedi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ise geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Bugün burada geleceğin girişimcilerini yetiştirmek ve gençlerimizin iş dünyasında sağlam adımlarla ilerlemesi için gereken bilgi ve donanımı sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle ve Ticaret İl Müdürlüğüyle düzenlediğimiz bu program, girişimcilik yolunda önemli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce, gerek kıymetli eğitimcilerimiz, siz gençlerimize vergi ve sicil kaydı, sosyal güvenlik işlemleri, hazine destekli krediler ve KOSGEB destekleri gibi girişimcilik alanında bilmeniz gereken temel konularda rehberlik edeceklerdir. Bu eğitimler, iş hayatına atılmayı planlayan, esnaf ve sanatkâr olma potansiyeline sahip öğrencilerimize yol gösterecek ve onları kendi işlerini kurarken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle donatacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, alanında uzman isimler öğrencilere çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi. KOBİ Uzmanı Mustafa Bayrak, hazine ve KOSGEB destekleri hakkında bilgi verirken, Gelir Uzmanı Şükrü Yılmaz vergi ve sicil kaydı konusunu ele aldı. Sosyal Güvenlik Denetmeni Samet Özdemir ise sosyal güvenlik işlemleri hakkında bilgiler sunarken, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan kredi destekleri konusunda sunum yaptı.