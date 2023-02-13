Sinop’ta meslek lisesi öğretmenleri ve öğrenciler, afet bölgesinde kullanılmak üzere boş tüpleri işleyerek soba üretimi yapıyor.

Sinop’ta meslek lisesi öğretmenleri ve öğrenciler, afet bölgesinde kullanılmak üzere boş tüpleri işleyerek soba üretimi yapıyor.

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölüm öğretmenleri ve öğrencileri, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede önde gelen ihtiyaçlardan olan ‘ısınma problemine’ katkıda bulunmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler ve öğrenciler, topladıkları boş mutfak tüplerini kesip çeşitli parçalar kaynatarak soba haline getiriyor.

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gökhan Özçökmez(17), deprem dolayısıyla çadırlarda yaşayan insanlar için tüplerden soba ürettiklerini belirterek, “Normalde insanların yemek yaparken kullandığı tüpler bunlar. Onları sobaya dönüştürme fikri aklımıza geldi ve yapmaya başladık. Tüpleri kesiyoruz, temizliyoruz gazını alıyoruz, kapak açıp ızgara yerleştiriyoruz. İçine odun koyarak yakıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci Kadir Gökmen(17), “Depremzedeler için soba yapıyoruz tüpten, şu anda belli olan 100 adet üretim ama devamı da gelecek” ifadelerini kullandı.

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Öztürk, çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından afet bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sağlanması amacıyla meslek liselerine verilen talimatıyla çalışmalara başladıklarını kaydetti. Evlerdeki boş tüplerden soba üretimine başladıklarını kaydeden Öztürk, “İlimizde Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu güne kadar 47 binden fazla ekmek üreterek bölgeye iletilmesini sağladı. Seydi Ali Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler de o bölgedeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak üzere, evlerimizde kullanmadığımız ihtiyaç fazlası LPG tüplerinin sobaya dönüşümünü sağlayarak afet bölgesine ulaştırmayı sağladık. Hedefimiz ilk etapta 100 adet tüpü sobaya dönüştürmek” diye konuştu.

Öztürk, Sinop’taki vatandaşların da evlerindeki boş mutfak tüplerini okula bağışlayarak sobaya dönüşümünün sağlanması çağrısında bulundu.