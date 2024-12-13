Sinoplu merhum gazeteci yazar Levent Bektaş, ölümünün 1’inci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, “Zaman geldi yemek yedik, zaman geldi kahve içtik, zaman geldi sohbet ettik. Gönül ister ki, böyle aramızdan ayrılmasın ama ölüm yaşamın bir gerçeği. Dostlarımızı, sevdalılarımızı, akrabalarımızı, eşimizi, babamızı o koca yürekleri kaybediyoruz. Yaşamın bir gerçeği. Bize düşen, onun kardeşlerine düşen, onun ailelerine düşen, dostlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine düşen bu koca yüreği unutmamak, yaşatmak. Onun için de biz göreve geldiğimizde hem Levent Bektaş aralığını hem de Levent Bektaş Sokağı’nı Şevki ağabeyimizle birlikte Okulaltı Sokağa verdiğimiz isimle birlikte sonsuza denk yaşatma kararı aldık. Her yıl çoğalarak onu anma etkinliğimiz devam edecek” dedi.

Sinop Belediyesi Çukurbağı Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, Levent Bektaş’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.