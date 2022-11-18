Sinop’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yılbaşı öncesi kaçak-sahte içki üretim ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde tespit edilen bir adrese yapılan baskında 161 litre sahte rakı, 25 litre viski, 7 litre etil alkol, 4 adet damıtma cihazı ve alkolmetre ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.