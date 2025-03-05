Sinop’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik kişisel gelişim eğitimi düzenlendi.

Seydi Ali Reis Teknik ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin sınav kaygısını yönetebilmesi, sorumluluklarını yerine getirmesi ve başarıyı yakalaması amacıyla düzenlenen eğitimde, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri, etkili çalışma teknikleri ve başarı için motivasyon artırıcı stratejiler anlatıldı.

Eğitim sonunda, öğrenciler hem sınav kaygılarıyla ilgili daha sağlıklı bir bakış açısı kazanırken hem de sorumluluklarını daha bilinçli şekilde yerine getirmeye yönelik pratik bilgiler öğrendi.