Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçlarına göre Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran toplam 2 bin 438 öğrenci ilk fazda yerleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçlarına göre Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran toplam 2 bin 438 öğrenci ilk fazda yerleşti.

KYK yurtları yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre 901 erkek, bin 537 kız öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 438 öğrenci KYK yurtlarına başvurdu. Sinop’ta il merkezindeki yurtlarda yüzde 100, ilçelerdeki yurtlarda ise yüzde 93 yerleşme ile bu yıl rekor kırıldı.