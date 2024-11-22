Karadeniz’de etkili olan kuvvetli rüzgar, sahillerde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu.

Sinop kent merkezinde iki gündür etkisini gösteren ve saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle, güney sahillerinde dalganın boyu 3 metreyi buldu. Rüzgar nedeniyle sahile sığınan, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ise beklemeye devam ediyor.

Sinop Valiliği’nden yapılan uyarıda ise kentteki olumsuz hava şartlarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların kar yağışı ve sağanak nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli olması istendi.