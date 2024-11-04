Sinop Cumhuriyet İlkokulu’nda, UltrAslan UNI Sinop Üniversitesi Temsilciliği tarafından merhum Hikmet Yılmaz anısına yaptırılan kütüphanenin açılışı, düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.
Geçmiş dönem UltrAslan Derneği koordinatörlerinden Ali Furkan Yılmaz’ın babası Merhum Hikmet Yılmaz anısına yaptırılan kütüphanenin açılış törenine İl Milli eğitim Müdürü Osman Cebeci, Temel Eğitim Şube Müdürü Süleyman Özkan, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Özkamçı, Merhum Hikmet Yılmaz’ın oğulları Ali Furkan Yılmaz ve Mustafa Yılmaz, geçmiş dönem UltrAslan Derneği koordinatörü Mustafa Aşık, UltrAslan UNI Koordinatörü Hakan Balcı, Koordinatör Yardımcısı Fatih Çelik, UltrAslan UNI Sinop Temsilcisi Efekan Bozer ve çevre illerden gelen üniversite temsilcilikleri katıldı.
Katılımcılar, Merhum Hikmet Yılmaz’ın anısına kurulan kütüphanenin öğrencilerin bilgiye erişimlerini artıracağını ve eğitim hayatlarına değer katacağını vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi.