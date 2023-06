Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı. Yapılan trafik denetimleri dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı döneminde yoğun ziyaretçi alan Sinop’un farklı noktalarında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların can güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı. “Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” mottosu kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Şişecam mevkiinde Sinop’a giriş yapan araç sürücülerine uyarılarda bulunularak broşür dağıtım gerçekleştirdi. Araçta bulunan çocuklara ise bayram hediyesi olarak çeşitli oyuncaklar verdi.

Trafik denetimi sonrası konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu; “Bugün trafik konusunda insanlarımızın dikkatini çekmek farkındalık oluşturmak için her bayramda yaptığımız gibi insanlarımızın dikkatini trafik kurallarına çekmek için denetimler yapıyoruz. Yoğun bir şekilde insanlarımızın can güvenliğini sağlamak için bu yıl ki trafik mottomuz “gözünü yoldan ayırma” sevdiklerinin gözü yolda kalmasın mottosuyla trafik denetimlerimize devam ediyoruz. Geçen yıla göre yüzde 30’luk bir şehrimize giriş gözlemleniyor. Daha yoğun bir bayram yaşıyoruz. Onun için insanların can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamak için trafik denetimlerimize ilimizin tüm noktalarında yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu vesileyle de sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Tüm Sinoplu hemşerilerimize sağlıklı mutlu, huzurlu, güvenli bir bayram diliyoruz. Ve insanlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Bu zamana kadar önemli bir kazamız olmadı. Olmaması içinde yoğun bir şekilde gayret ediyoruz” dedi.

Trafik denetimine, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun yanı sıra, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve bazı kurum müdürleri katıldı.