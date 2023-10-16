Eylül ayında Sinop genelinde 250 konut satılırken, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Eylül ayında 102 bin 656 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Eylül ayında Sinop genelinde konut satışları 250 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldığı görüldü. Eylül ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 68. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Eylül ayında 65 adet konut satılırken, Gerze ilçesinde ise satılan konut sayısı 64 oldu.

Eylül ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 13 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,9 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 6 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 7 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

Eylül ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 73 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,2 oldu. Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 177 adet olarak gerçekleşti. Sinop’taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,8 oldu.