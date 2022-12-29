Sinop’ta alkollü eğlence mekânına yapılan baskında amaç dışı faaliyet gösterdiği, kadınların konsomatris olarak çalıştığı tespit edildi. İşyerine ve şahıslara toplam 110 bin TL para cezası kesildi.

Sinop’ta alkollü eğlence mekânına yapılan baskında amaç dışı faaliyet gösterdiği, kadınların konsomatris olarak çalıştığı tespit edildi. İşyerine ve şahıslara toplam 110 bin TL para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından alkollü bir eğlence mekânına baskın denetim düzenlendi. Yapılan incelemelerde iş yerinin amaç dışı faaliyet gösterdiği ve mekanda konsomatris kadınlar çalıştırıldığı tespit edildi. İşyerine ve işyerinde bulunan şahıslara toplam 110 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.