Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma komando ekipleri tarafından, bölücü terör örgütünün muhtemel geçiş güzergâhları ile dağlık arazide kullanabilecekleri sığınak alanlar kontrol edildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma komando ekipleri tarafından, bölücü terör örgütünün muhtemel geçiş güzergâhları ile dağlık arazide kullanabilecekleri sığınak alanlar kontrol edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando ve Terörle Mücadele Timi ekipleri, Gerze ilçesi Yamacık köyü bölgesindeki dağlık arazide bölücü terör örgütleri tarafından oluşabilecek faaliyetlerini önlemek amacıyla tarama ve keşif düzenledi. Teröristlerin muhtemel geçiş güzergâhlarıyla yüksek kesimlerde geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakları da inceleyen ekiplerin, yapılan faaliyette herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalıştıkları belirtildi.