Sinop’ta jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma timlerince kent genelinde kış lastiği denetimi yapıldı. Ekipler araç lastiklerinin kış lastiği standartlarına uygun olup olmadığını denetledi. Zorunlu dönemlerde kış lastiği kullanmayan sürücülere ise gerekli idari işlemler uygulandı.
Ekipler, karlı ve buzlu yollarda trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik sürücülerin kış lastiği kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyetle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: iha